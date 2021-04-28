تدريب 54 طالبا وطالبة من جامعة سوهاج على تكنولوجيا الجرارات ومحركات القطارات

سوهاج محمود مقبول

تابع اليوم الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج فعاليات التدريب الميداني الأول في برنامج تكنولوجيا الجرارات ومحركات القطارات بكلية التكنولوجيا والتعليم والذي يضم 54 طالب وطالبة، بحضور الدكتور أحمد عبدالرحيم القائم بعمل عميد الكلية.

وقال رئيس الجامعة أن الهدف من التدريب بورش السكة الحديد بالمحافظة، هو تعرف الطلاب على الأجزاء العامة المكونة لجرار القطار تمهيداً لدراستها ليتمكن الخريج مستقبلاً من عمل الصيانة لها والكشف عن الأعطال لمختلف أنواع المحركات الموجودة في مصر ( الخنافس الكندي، الهنشل الألماني، جنرال موتورز الأمريكي).

وأضاف عزيز أن الجامعة تحرص دائماً على تحديث وتطوير برامجها التعليمية وفقا لمعايير الجودة العالمية لتتناسب مع احتياجات سوق العمل في مجالي صناعة السكك الحديدية وتكنولوجيا محركات وجرارات القطارات، حيث تعمل تلك البرامج علي تخريج جيل قادر على التعامل مع التكنولوجيا الحديثة.

وقال الدكتور أحمد عبدالرحيم أن عدد الطلاب بالتدريب ٥٤ طالب وطالبة بالفرقة الأولى مقسمين على خمس مجموعات مدة التدريب لكل مجموعة ساعتين بواقع تدريب ثلاث مجموعات يومياً، وذلك لمدة ثلاثة أسابيع.

وأشار عبدالرحيم إلى أنه سيتم فتح عدد ٤ برامج خاصة بتكنولوجيا السكك الحديدية وهي تكنولوجيا تصنيع القضبان، تكنولوجيا الكهرباء والإشارات، تكنولوجيا الانشاءات المدنية بالسكك الحديدية، تكنولوجيا التصميم المعماري للمحطات.



رئيس جامعة سوهاج يتبادل الحديث مع المدربين



جانب من تدريب طلاب جامعة سوهاج



تدريب عملى للطلاب



الطلاب داخل الورشة