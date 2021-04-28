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الصحة: 75.1% نسبة الشفاء من كورونا بمستشفيات العزل

الأربعاء، 28 أبريل 2021 03:38 م
الصحة: 75.1% نسبة الشفاء من كورونا بمستشفيات العزل الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة
كتب وليد عبد السلام

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أكدت وزارة الصحة والسكان بلوغ نسبة الشفاء من كورونا فى مستشفيات العزل 75.1% بالجمهورية بعد وصول عدد الحالات المتعافية لـ168665 حتى اليوم الأربعاء.


وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة أنه يتم تسجيل الحالات المصابة بكورونا بعد ثبوت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.


وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية  لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.


وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأربعاء، هو 224517 من ضمنهم 168665 حالة تم شفاؤها، و 13168 حالة وفاة.


وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.


الصحة

كورونا

المتعافين من كورونا

مستشفيات العزل

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