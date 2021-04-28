وقال مدير عام الصحة العامة رياض عبد الأمير لبرنامج "العاشرة" الذي يعرض على قناة العراقية الإخبارية، إن "هناك تخوفاً من وصول النسخة الهندية المتحورة عن فيروس كورونا إلى العراق، نتيجة عدم وجود التزام حقيقي من قبل المواطنين بالإجراءات الوقائية".

يذكرأن، أعلنت وزارة الصحة العراقية، التعاقد مع شركة "فايزر" لتوريد أكثر من 4 ملايين جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا.