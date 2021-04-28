اليوم السابع
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السكة الحديد تناشد المواطنين الالتزام بالعبور من الأماكن المخصصة

الأربعاء، 28 أبريل 2021 03:18 م
السكة الحديد تناشد المواطنين الالتزام بالعبور من الأماكن المخصصة السكة الحديد
كتب رضا حبيشى

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أكدت هيئة السكة أنه أثناء مسير قطار رقم 906 الإسكندرية / القاهرة فوجئ قائد القطار أثناء المسير فى المسافة بين سنديون وقليوب بعربة كارو تعبر الخطوط من مكان غير معد للعبور بكم 21  بين سنديون وقليوب.

وأضافت هيئة السكة الحديد وفق بيان لها أنه على الفور تمكن قائد القطار ومساعده من الرباط السريع أمام العربة وتفادى وقوع الاصطدام بالقطار وقام باتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين سلامة مسير القطارات.  


وناشدت الهيئة قائدى المركبات توخى الحذر أثناء عبور خطوط السكك الحديدية والالتزام بالعبور من الأماكن المخصصة لذلك واتباع تعليمات الهيئة فى هذا الشأن حفاظاً على سلامتهم وسلامة مسير وركاب القطارات.


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