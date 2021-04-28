اليوم السابع
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الأربعاء، 28 أبريل 2021 05:05 م
خالد صلاح
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الجيش الجزائرى يضبط 240 مهاجرا غير شرعى فى عدة ولايات

الأربعاء، 28 أبريل 2021 05:00 م
الجيش الجزائرى يضبط 240 مهاجرا غير شرعى فى عدة ولايات مهاجرين - صورة أرشيفية
أ ش أ

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أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، اليوم الأربعاء، إحباط محاولات هجرة غير شرعية وضبط لـ240 شخصًا في عدة ولايات.

وقال بيان لوزارة الدفاع الجزائرية اليوم إنه تم ضبط 53 مهاجرًا كانوا على متن قوارب بولايات وهران وعين تموشنت "شمال غرب" وعنابة والطارف "شمال شرق"، فيما تم توقيف 187 مهاجرًا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من جانت وإن صالح وبرج باجي مختار وأدرار "جنوب".

وأضاف البيان أنه تم ضبط 25 تاجر مخدرات وحجزت خلال عمليات متفرقة وضبط كميات ضخمة من المخدرات تقدر بـ 13 قنطارا و55 كيلوجراما حاولت العصابات إدخالها عبر الحدود مع المغرب.

 


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