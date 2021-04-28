الجارديان: إجراءات أمنية مشددة بالقرب من الكونجرس قبل خطاب بايدن الليلة

كتبت رباب فتحى

ينتظر الأمريكيون الليلة فى تمام الساعة التاسعة بتوقيت واشنطن العاصمة -3 فجرا بتوقيت القاهرة- إلقاء الرئيس جو بايدن لأول خطاب له فى الكونجرس أمام أعضاء من مجلس النواب ومجلس الشيوخ بالتزامن مع مرور أول 100 يوم منذ توليه منصبه رئيسا للبلاد.

وقالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن خطاب الرئيس الأمريكى سيكون فى نفس القاعة التى اقتحمها الغوغاء فى 6 يناير لإيقاف التصويت على تأكيد فوز جو بايدن فى الانتخابات الأمريكية.

وأوضحت الصحيفة أن بايدن سيلقى خطابه وسط إجراءات أمنية مشددة حول واشنطن العاصمة ومبنى الكابيتول الأمريكي، وأنه سيتحدث عن التشريع الضخم الثالث لرئاسته الشابة، وهي خطة العائلات الأمريكية البالغة 1.8 تريليون دولار والتي تركز على الأطفال، ومن المتوقع أن يطرح مواضيع إصلاح الشرطة والعدالة العرقية وأزمة المناخ وخطته للبنية التحتية والوحدة والهجرة.

وأشارت الصحيفة إلى أنه فى سابقة تاريخية سيجلس خلفه امرأتان وهما كامالا هاريس ونانسي بيلوسي، حيث ستتولى هاريس، أول امرأة سوداء تشغل منصب نائب الرئيس من خلفية آسيوية، وبيلوسي ، أول رئيسة لمجلس النواب، مناصبهما حيث يفكر الرئيس في أول 99 يومًا من رئاسته ويضع استراتيجيته لـ1362 يومًا المقبلة.

وأكدت الصحيفة أن خطة البيت الأبيض الأخيرة البالغة 1.8 تريليون دولار ستستثمر المليارات في برنامج وطني لرعاية الأطفال، ومرحلة ما قبل المدرسة للجميع، وكلية مجتمعية خالية من الرسوم الدراسية، وإعانات التأمين الصحي، وتخفيضات ضريبية للعاملين من ذوي الدخل المنخفض والمتوسط.

وأوضحت "الجارديان" أنه تم الكشف عن خطة العائلات الأمريكية قبل خطاب الرئيس إلى الكونجرس، وهي تعكس العديد من وعود بايدن الانتخابية.

وقال مسئولون كبار بالإدارة في اتصال مع أعضاء وسائل الإعلام إن الاستراتيجية ستمول من خلال التراجع عن التخفيضات الضريبية في عهد ترامب، ورفع معدل مكاسب رأس المال لأصحاب الملايين والمليارديرات، وسد الثغرات الضريبية للأثرياء.