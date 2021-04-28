ارتفاع بدرجات الحرارة ونشاط للرياح.. تعرف على خريطة الظواهر الجوية حتى الإثنين

كتب محمود راغب

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن الظواهر الجوية المتوقعة من اليوم الأربعاء 28 أبريل 2021 إلى الإثنين 3 مايو 2021.



وفيما يلى خريطة الظواهر الجوية:-



- يوم الأربعاء 28 أبريل:



اعتبارا من الأربعاء ارتفاع تدريجى فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء، ليسود طقس مائل للحرارة نهارا على السواحل الشمالية حار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد وجنوب سيناء، شديد الحرارة على جنوب البلاد، لطيف ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى معتدل جنوبا.



نشاط رياح أحيانا على مناطق من الوجه البحرى والقاهرة والسواحل الشرقية وجنوب سيناء.



- يوم الخميس 29 أبريل :



اعتبارا من الخميس 29 أبريل ارتفاع آخر فى درجات الحرارة ليسود طقس حار نهارا على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على القاهرة الكبرى وباقى الأنحاء، معتدل ليلا على كافة الأنحاء.



نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء.



- يوم الجمعة 30 أبريل:



نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد وجنوب سيناء.



- يوم السبت 1 مايو :



نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد وجنوب سيناء.



- يوم الأحد 2 مايو:



نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد.



يوم الإثنين 3 مايو:



نشاط رياح على مناطق من شمال الصعيد وجنوب سيناء.