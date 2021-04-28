اليوم السابع
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إنشاء 3 ملاعب رياضية بشمال سيناء بتكلفة 4 ملايين جنيه

الأربعاء، 28 أبريل 2021 06:30 ص
إنشاء 3 ملاعب رياضية بشمال سيناء بتكلفة 4 ملايين جنيه ملاعب رياضية
شمال سيناء ـ محمد حسين

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انتهت مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء من إنشاء 3 ملاعب رياضية جديدة بمختلف انحاء المحافظة بتكلفة اجمالية 4 ملايين جنيه.

وقال كليب راشد، مدير عام الشباب والرياضة بشمال سيناء لـ"اليوم السابع"، إن هذه الملاعب موزعة  فى نطاق مراكز ومدن المحافظة وقراها وهى ملعب أبوصقل وملعب 6 أكتوبر وملعب قرية بالوظة.

وأضاف أنه من بين الخدمات الرياضية التى وفرتها الدولة للأهالى فى المحافظة وأحدثها إنشاء مبنى إدارى لنادى أبوصقل، وملعب المساعيد، وملعب الكوثر وسور مركز شباب حى المساعيد وأبوصقل، وجار إنشاء أسوار مركز شباب الكرامة، ومبنى إدارى لمركز شباب ونادى عاطف السادات بالعريش.

وقال مدير عام الشباب والرياضة بشمال سيناء إن هذه المشروعات سبق وافتتح جانبا منها وأخرى فى مرحلة افتتاح بمناسبة الذكرى الـ39 لعيد تحرير سيناء، لافتا إلى استمرار مراكز شباب المحافظة فى مختلف مدنها وقراها تقديم الخدمات الرياضية للشباب.

 

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شمال سيناء

العريش

الشباب والرياضة

مشروعات رياضية

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