وأوضحت وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية - وفقا لبوابة إفريقيا الإخبارية الليبية، أن التمويل يستهدف 4 ملايين و800 ألف شخص، بينهم 409 آلاف مهاجر، و274 ألف نازح، ويركز على تنظيم حملات مجتمعية لتعزيز حماية الطفل، وتوفير خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وتحسين الخدمات الصحية، بالشراكة مع حكومة الوحدة الوطنية الليبية والمنظمات والقطاع الخاص.