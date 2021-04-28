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أعلنت الحكومة الألمانية، تقديم 5 ملايين، و973 ألف دولار لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، للمساعدة في احتواء انتشار فيروس كورونا في ليبيا، والتخفيف من آثاره الاقتصادية.

وأوضحت وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية - وفقا لبوابة إفريقيا الإخبارية الليبية، أن التمويل يستهدف 4 ملايين و800 ألف شخص، بينهم 409 آلاف مهاجر، و274 ألف نازح، ويركز على تنظيم حملات مجتمعية لتعزيز حماية الطفل، وتوفير خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وتحسين الخدمات الصحية، بالشراكة مع حكومة الوحدة الوطنية الليبية والمنظمات والقطاع الخاص.

يذكرأن، بحثت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش، بالعاصمة الإيطالية روما، مع رئيس مجموعة (Gksd) للاستثمارات نائب رئيس مجموعة "سان دوناتو" الصحية للمستشفيات كمال الغريبي، الصعوبات التي تواجه الوضع الصحي الليبي في الوقت الراهن خاصة مع وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأعربت المجموعة الصحية الإيطالية - وفقا لوكالة (أكي) الإيطالية - عن الاستعداد الكامل لدعم السلطات الليبية لمساعدتها في احتواء الوباء.