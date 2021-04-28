اليوم السابع
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الأربعاء، 28 أبريل 2021 09:32 م
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أشجار ومسطحات خضراء جديدة ودهانات فى الإسماعيلية استعدادا لعيد الربيع.. صور

الأربعاء، 28 أبريل 2021 08:44 م
أشجار ومسطحات خضراء جديدة ودهانات فى الإسماعيلية استعدادا لعيد الربيع.. صور الإسماعيلية تستعد لعيد الربيع
الإسماعيلية - السيد فلاح

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تابع اللواء مجدى عنانى، سكرتير عام محافظة الإسماعيلية،  مجهودات القطاعات الخدمية بالوحدات المحلية من نظافة وإنارة وتطوير وتجميل في إطار خطة المحافظة لتحسين مستوى النظافة العامة وأعمال التطوير والتجميل، خاصة مع حلول أعياد الربيع.

وقال اللواء مجدى عنانى إن الأحياء الثلاثة استكملت خطة التطوير والتجميل بالتعاون مع جهاز التطوير والتجميل بالمحافظة استعدادا لاستقبال أعياد الربيع، مع التركيز على الميادين الرئيسية، وتضمنت الأعمال طلاء بالدورات وحوائط مدخل نفق جمال عبد الناصر مع ملتقى النفق القديم، بلدورات شارع عرابي، وصيانة بلدورات شارع البلاجات ومحمد علي وأم كلثوم بحي أول، وتركيب البلدورات بتقاطع شارع البحري وشارع رضا .

كما تم استئناف العمل برسم اللوحة الفنية لممشى السكة الحديد ورفع كفاءة وتجميل وطلاء البلدورات وقص وتهذيب الأشجار وزراعة 30 شتله بشارع شبين والدائري بنطاق حي ثان .

على جانب آخر، تم إصلاح نظام ري نافورة التأمين الصحي وقص وتهذيب أشجار طريق صبري مبدي والبيارات وقصر الثقافة والبدء في ترميم أرصفه شارع شبين الكوم ومطرانية الأقباط الأرثوذكس وطلاء البلدورات بطول الشارع التجاري وشارع شبين ومحيط مكتبة مصر العامة حسب المعايير الدولية.

تجميل الإسماعيلية (1)
الإسماعيلية تستعد لعيد الربيع

 

تجميل الإسماعيلية (2)
 

رسومات فى الشوارع

تجميل الإسماعيلية (3)
 

الإسماعيلية تتزين لاستقبال عيد الربيع

تجميل الإسماعيلية (4)
 

دهانات فى شوارع الإسماعيلية

تجميل الإسماعيلية (5)
الإسماعيلية تستعد لعيد الربيع
تجميل الإسماعيلية (6)
الإسماعيلية تستعد لعيد الربيع

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