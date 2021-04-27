أسعار العملات اليوم الثلاثاء 27-4-2021 أمام الجنيه المصرى

كتبت ريهام الباشا

سجلت أسعار العملات اليوم الثلاثاء 27-4-2021، تباينا أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية بالبنوك، حيث سجل سعر الدولار استقرارا أمام الجنيه عند 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع، بينما انخفض سعر اليورو مسجلا 18.83 جنيه للشراء، 18.99 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ 18.87 جنيه للشراء، 19.03 جنيه للبيع، أما سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه فاستقرعند 4.15 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع.

أما سعر صرف الجنيه الإسترلينى فتباين أمام الجنيه مسجلا 21.65 جنيه للشراء، 21.84 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 21.64 جنيه للشراء، 21.85 جنيه للبيع، وهذه الأسعار وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

وعلى صعيد آخر، انخفضت عملة البتكوين بنسبة 1.77% إلى 50269.9 دولارًا يوم السبت الماضي، وخسرت 906.75 دولارًا عن إغلاقه السابق، وتتداول العملة الرقمية الأشهر في العالم قرب مستويات 49 ألف دولار وفقا لCNBC.

وانخفضت عملة البتكوين بنسبة 22.5% عن أعلى مستوى لها في العام عند 64 ألف و895 دولارًا في 14 أبريل.

ويقدم "اليوم السابع"، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها.

ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم والتى جاءت كالتالى:



سعر الدولار اليوم



استقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، عند سعر 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع.

سعر اليورو الأوروبى اليوم



انخفض سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى 18.83 جنيه للشراء، 18.99 جنيه للبيع، مقابل 18.87 جنيه للشراء، 19.03 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم



تباين سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، ليسجل 21.65 جنيه للشراء، 21.84 جنيه للبيع، مقابل 21.64 جنيه للشراء، 21.85 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى اليوم



استقر سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، طبقا لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، عند سعر 4.15 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى اليوم



تباين صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه، طبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى عند 49.05 جنيه للشراء، و52.17 جنيه للبيع، مقابل 49.05 جنيه للشراء، و52.19 جنيه للبيع.