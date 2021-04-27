4 أطعمة صحية احرصى على إضافتها لقائمة نظامك الغذائى بعد الولادة

كتبت ميرفت رشاد

تهتم السيدات الحوامل بالتغذية خلال فترة الحمل، لكن التغذية لا تصبح أقل أهمية للأمهات بمجرد الولادة، فالاستمراربالتغذية بعد إنجاب طفل أمر بالغ الأهمية لتحقيق صحة جيدة لجسمك وعقلك أيضا.

وتوفر التغذية الكافية أيضًا الطاقة اللازمة لمتطلبات حياة الأطفال حديثي الولادة، بالإضافة إلى ذلك، تزداد بالفعل بعض احتياجات التغذية للأمهات أثناء الرضاعة، لأنها تنقل العناصر الغذائية إلى الطفل عن طريق حليب الثدي.

5 أغذية غنية بالعناصر الغذائية بعد الولادة:

يمكن أن تستمر تفضيلات التذوق والرغبة في تناول الطعام بعد الولادة، وتعاني العديد من الأمهات المرضعات من شهية كبيرة، فإليك بعض الأطعمة الصحية التي يمكنك الوصول إليها بسهولة، بالإضافة إلى أفكار لاستخدامها.

1- الفستق

الفستق هي واحدة من المكسرات التي تحتوي على نسبة عالية من البروتين، فهى توفر ستة جرامات من البروتين الكامل لكل حصة للمساعدة في تغذية الجسم بالأحماض الأمينية الأساسية، بالإضافة إلى ذلك ، فهي مصدر رائع للألياف والدهون غير المشبعة لمساعدتك على الشعور بالشبع لفترة أطول.

للتغلب على الجوع في منتصف الليل من الرضاعة الطبيعية، جربي الفستق المقشر كوجبة خفيفة صحية ومريحة، قد تستمتعى أيضًا بالفستق المطحون لمزيد من القرمشة في السلطة، أو فوق الآيس كريم أو الزبادي، أو مخلوطًا مع صلصة البيستو محلية الصنع.

2- الشوفان

الشوفان يساعد في تعزيز إمدادات الحليب، بالإضافة إلى أنه مليء بالألياف القابلة للذوبان، والحديد، والزنك، وفيتامينات ب

3- الأفوكادو

الأفوكادو غني بالطاقة ويمكن أن يساعدك على الشعور بالشبع لفترة أطول.،كما أنها مليئة بالألياف ودهون أوميجا 3 الصحية ومضادات الأكسدة القابلة للذوبان في الدهون والتي تقول الأبحاث إنها يمكن أن تحسن جودة حليب الثدي.

بالإضافة إلى أنها لذيذة، يمكن هرسها على الخبز المحمص مع بذور اليقطين والطماطم، أو إضافتها على السلطات والمكرونة يمكنك حتى إضافتها إلى العصائر الخضراء.

4- البطاطا الحلوة

تحتوى البطاطا الحلوة على الكربوهيدرات المعقدة بشكل طبيعي، والتي ستساعدك على الشعور بالشبع وتوفر الطاقة للرضاعة الطبيعية، كما أنها مصدر كبير لمضادات الأكسدة بيتا كاروتين وفيتامين سي.

قم بخبز البطاطا الحلوة، أوحشوها بحشوات لذيذة، أو اصنع بسكويت الوفل الخالية من الجلوتين.