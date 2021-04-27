13 مليونا و362 ألف مؤمن عليهم لدى هيئة التأمينات الاجتماعية.. اعرف التفاصيل

كتب مدحت وهبة

كشف تقرير لوزارة التضامن الاجتماعي، أن عدد المؤمن عليهم لدى هيئة التأمينات الاجتماعية بلغ 13 مليونا و362 ألفا و932 وفقًا لآخر تحديث للبيانات حتى بداية شهر أبريل الجاري.

على جانب آخر، تستمر الهيئة العامة للتأمين الاجتماعى فى صرف معاشات شهر ابريل الجارىً لمن تخلفوا عن الصرف فى المواعيد المحددة وسط اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث يتم الصرف وفق جداول منظمة منعا للتكدس أمام منافذ الهيئة كما حدث خلال الأشهر المقبلة.

‏‎وتتابع غرفة عمليات الهيئة صرف المعاشات بمنافذ الصرف وتذليل أى معوقات تواجه أصحاب المعاشات أو المستفيدين بجانب أيضا التأكيد على كافة المنافذ بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية وعدم التهاون، مع الإتاحة لكل صاحب معاش ومستفيد يحمل بطاقات الصرف الآلي أو كارت "ميزة" مهما كانت قيمة استحقاقاتة التأمينية من صرف جميع الاستحقاقات من ماكينات الصراف الآلي والمقدر عددها 12 ألف ماكينة منتشرة علي مستوي الجمهورية إعتباراً من اليوم الأول من الشهر.

وكان اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، قد أكد أن جميع كروت "ميزة " لأصحاب المعاشات يتم استخراجها مجاناً بدون أية رسوم إدارية، موضحا أن هذا التوجه يهدف استكمال خدمات الشمول المالى لأصحاب المعاشات والمستحقين، حيث قامت الهيئة بوضع خطة طموحة لدمج أصحاب المعاشات فة القطاع المصرفى من خلال مجموعة من المنتجات المصرفية التى تسمح لصاحب المعاش القيام بعملية الشراء النقدى أو الإلكتروني وسداد كافة الاستحقاقات الحكومية عن طريق تلك البطاقة كما يمكن لصاحب المعاش الاستفادة من كافة الخدمات المصرفية التى يقوم البنك بتقديمها بما فى ذلك الحصول على عائد على رصيد الحساب .