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"التأمينات" تستأنف اليوم صرف معاشات أبريل لمن تخلفوا عن المواعيد المقررة

الأحد، 25 أبريل 2021 04:00 ص
"التأمينات" تستأنف اليوم صرف معاشات أبريل لمن تخلفوا عن المواعيد المقررة د نفين القباج وزيرة التضامن
كتب مدحت وهبة

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تستأنف الهيئة القومية  للتأمين الاجتماعى اليوم الأحد صرف معاشات شهر أبريل لمن تخلفوا عن الصرف فى المواعيد المحددة، وسط اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا، حيث يتم الصرف وفق جداول منظمة، منعا للتكدس أمام منافذ الهيئة، كما حدث خلال الأشهر المقبلة.
 
 
وتتابع غرفة عمليات الهيئة صرف المعاشات بمنافذ الصرف، وتذليل أى معوقات تواجه أصحاب المعاشات أو المستفيدين، بجانب أيضا التأكيد على كافة المنافذ، بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية وعدم التهاون.‎
 
وتتيح الهيئة لكل صاحب معاش ومستفيد يحمل بطاقات الصرف الآلى أو كارت "ميزة" مهما كانت قيمة استحقاقاته التأمينية من صرف جميع الاستحقاقات من ماكينات الصراف الآلى، والمقدر عددها 12 آلاف ماكينة منتشرة على مستوى الجمهورية، اعتبارا من اليوم الأول من الشهر.
 
 
وتستمر الهيئة القومية  للتأمين الاجتماعى أيضا  فى صرف الدفعة الرابعة والأخيرة من العلاوات الخمس بالتوازى مع معاشات أبريل لأصحاب المعاشات المستفيدين منها وعددهم 2.4 مليون مستفيد.
 

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