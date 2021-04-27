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ولى العهد السعودى: قطاع السياحة سيخلق 3 ملايين وظيفة حتى عام 2030

الثلاثاء، 27 أبريل 2021 11:15 م
ولى العهد السعودى: قطاع السياحة سيخلق 3 ملايين وظيفة حتى عام 2030 محمد بن سلمان ولى العهد السعودي
كتب رامى محيى الدين

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قال الأمير محمد بن سلمان، ولى العهد السعودى، فى مقابلة بثتها قناة العربية فى الذكرى الخامسة لإطلاق رؤية 2030، إننا نستهدف المعدل الطبيعى للبطالة ما بين 7% إلى 4% وقطاع السياحة يخلق حوالى 3 ملايين وظيفة منها مليون وظيفة للسعوديين و2 مليون لغير السعوديين حتى 2030

وأضاف بن سلمان: مصادر التعليم أصبحت اليوم مفتوحة والتركيز الآن على المهارات وليس تقديم المعلومات، والرؤية تستهدف أن يكون لدينا 3 جامعات من أهم 200 جامعة في العالم، والتعليم لدينا ليس سيئا ولكننا نطمح للأفضل، موضحا أن الخدمة الصحية والتعليم يقدمان مجانا للمواطنين وبرنامج التحول الصحى سيحدث تغييرا كبيرا بمستوى الخدمات.

وتابع ولى العهد السعودى قائلا: 80% من اقتصاديات العالم قائمة على اقتصاديات المدن، والرياض خططت بشكل جيد من الملك سلمان وهى من أفضل المدن بالبنية التحتية ولا تقارن الرياض إلى بالمدن التي تحتوى على 5 ملايين نسمة وستجدها الأفضل، ونحن نحافظ على أن تكون من أفضل 10 مدن مليونية في سهولة التنقل، والكثير من المدن لديها فرص واعدة.

قال الأمير محمد بن سلمان، إن تأسيس صندوق الاستثمارات لشركة روشن هدفه توفير مليون وحدة سكنية، وهى ستبنى ربع المطلوب من الاحتياجات الإسكانية والشركة تستهدف الارتقاء بمستوى التطوير العقارى في السعودية.

وأضاف ولى العهد السعودى: وجود شركة عقارية بالمملكة ليست فكرة جديدة، وهى مطروحة من أيام الملك فيصل ولو أسست في وقتها لكانت من أكبر شركات التطوير العقارى في العالم، ولكن أن تأتى متأخرة خيرا من أن لا تأتى، ومشاريع صندوق الاستثمارات خارج السعودية تستهدف عائدا بأكثر من 10%.

وأكد الأمير محمد بن سلمان، أن الغطاء النباتى بالسعودية ارتفع خلال السنوات الأربع الماضية بنسبة 40% مما أدى إلى زيادة نسبة الأمطار، والمبادرات البيئية في السعودية كثيرة جدا، ولها أثر مباشر على جودة الحياة والاستثمارات كما أنه له الأثر المباشر على السياحة واستقطاب رؤوس الأموال.


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ولى العهد السعودى

اخبار السعودية

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