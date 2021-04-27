اليوم السابع
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الثلاثاء، 27 أبريل 2021 08:42 ص
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وصول 112 مهاجرا على متن قاربين إلى سواحل بوليا فى إيطاليا

الثلاثاء، 27 أبريل 2021 08:00 ص
وصول 112 مهاجرا على متن قاربين إلى سواحل بوليا فى إيطاليا مهاجرون - أرشيفية
وكالات

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أعلنت مصادر أمنية إيطالية وصول قاربي هجرة يحملان على متنهما 34 و78 مهاجرا على التوالي، إلى ساحل سالينتو في ليتشي بمقاطعة بوليا جنوب البلاد.
وأضافت المصادر - وفقا لوكالة أكي الإيطالية - أن طواقم الصليب الأحمر في ليتشي كانت في استقبال المهاجرين في ميناء سانتا ماريا دي ليوكا، وتم نقل اثنين منهم إلى المستشفى لإجراء فحوصات إضافية لهما، بينما تم اصطحاب جميع المهاجرين الآخرين إلى منطقة الحجر الصحي في مركز الاستقبال الأول.


إيطاليا

مهاجرون

مهاجرون غير شرعيون

سواحل إيطاليا

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