وصول 112 مهاجرا على متن قاربين إلى سواحل بوليا فى إيطاليا

أعلنت مصادر أمنية إيطالية وصول قاربي هجرة يحملان على متنهما 34 و78 مهاجرا على التوالي، إلى ساحل سالينتو في ليتشي بمقاطعة بوليا جنوب البلاد.
وأضافت المصادر - وفقا لوكالة أكي الإيطالية - أن طواقم الصليب الأحمر في ليتشي كانت في استقبال المهاجرين في ميناء سانتا ماريا دي ليوكا، وتم نقل اثنين منهم إلى المستشفى لإجراء فحوصات إضافية لهما، بينما تم اصطحاب جميع المهاجرين الآخرين إلى منطقة الحجر الصحي في مركز الاستقبال الأول.
وصول 112 مهاجرا على متن قاربين إلى سواحل بوليا فى إيطالياالثلاثاء، 27 أبريل 2021 08:00 ص
مهاجرون - أرشيفية
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أعلنت مصادر أمنية إيطالية وصول قاربي هجرة يحملان على متنهما 34 و78 مهاجرا على التوالي، إلى ساحل سالينتو في ليتشي بمقاطعة بوليا جنوب البلاد.
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