وصول 112 مهاجرا على متن قاربين إلى سواحل بوليا فى إيطاليا

وكالات

أعلنت مصادر أمنية إيطالية وصول قاربي هجرة يحملان على متنهما 34 و78 مهاجرا على التوالي، إلى ساحل سالينتو في ليتشي بمقاطعة بوليا جنوب البلاد.

وأضافت المصادر - وفقا لوكالة أكي الإيطالية - أن طواقم الصليب الأحمر في ليتشي كانت في استقبال المهاجرين في ميناء سانتا ماريا دي ليوكا، وتم نقل اثنين منهم إلى المستشفى لإجراء فحوصات إضافية لهما، بينما تم اصطحاب جميع المهاجرين الآخرين إلى منطقة الحجر الصحي في مركز الاستقبال الأول.