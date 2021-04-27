وزير المالية: نستهدف تحقيق 5.4% نموا خلال العام المقبل رغم جائحة كورونا

كتب عبد الحليم سالم

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية أنه قبل الجائحة كان الاقتصاد المصرى ينمو بشكل كبير حققنا فيه 5.6% وكنا نستهدف الوصول لـ6% نموا خلال العام المالى 2012-2022، لافتا إلى أننا حققنا 3.6% نموا فى مصر بالرغم من التأثير الكبير العالمى للجائحة وكنا من الاقتصادات القليلة التى حققت هذا النمو.

وجاء ذلك خلال لقاء بغرفة التجارة الأمريكية برئاسة الدكتور شرف كامل، حول الاقتصاد المصرى ما بعد جائحة كورونا، حيث رحب كامل بالوزير مستعرضا العديد من المؤشرات الاقتصادية الإيجابية، التى حققها الاقتصاد المصرى خلال الفترة الماضية ونسبة نمو 3%، بجانب استعراض السيرة الشخصية للوزير محمد معيط.

وأضاف محمد معيط إننا كنا نخطط لتحقيق معدلات نمو مرتفعة، إلا أن الجائحة أثرت علينا كما أثرت على العالم لذا فنحن نستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادی 5.4%، وخفض العجز الكلي إلى نحو6.7% من الناتج المحلي وتحقيق فائض أولي قدره 1.5% من الناتج المحلي بالرغم من تأثر العديد من القطاعات مثل السياحة والفنادق والسفر بسبب الجائحة .