وزير الكهرباء: نسابق الزمن لتركيب العدادات الكودية للمواطنين

كتبت رحمة رمضان

أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية يسابقون الزمن لسرعة إنهاء الإجراءات الخاصة بتركيب العدادات الكودية للمتقدمين بطلبات التحول من المحاسبة بنظام الممارسة إلى تركيب العدادات الكودية.

وأضاف شاكر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن هناك تعليمات مشددة لرؤساء شركات توزيع الكهرباء بسرعة الانتهاء من إجراءات المعاينات الخاصة بتركيب العدادات الكودية، وتحصيل المقايسات لضمان سرعة تركيب العدادات للمخالفين والحفاظ على حق الدولة.

وأشار الوزير إلى أن شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية انتهت من عمل ما يقرب من 200 ألف معاينة لطلبات التحول من المحاسبة بنظام الممارسة إلى تركيب العدادات الكودية مسبوقة الدفع بالمبانى المخالفة حتى الآن، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من تركيب 92 الف عداد كودى حتى الآن.

وتابع شاكر، أن شركات توزيع الكهرباء بدأت بالفعل فى تحصيل قيمة المقايسات الخاصة بتركيب عدادات الكهرباء الكودية، لافتا إلى أنه تم الانتهاء من تركيب عدد من العدادات الكودية ولكنه عدد ضئيل بالمقارنة بعدد الطلبات، خاصة وأن إجمالى عدد الطلبات بلغ مليون 340 طلبا بواقع 2 مليون عداد.