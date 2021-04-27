هارى وميجان يشاركان بايدن ونجوم الفن والسياسة بحفل لتشجيع توزيع اللقاحات

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية، إن دوق ودوقة ساسكس الأمير هارى وزوجته ميجان ماركل، سينضمان إلى الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في حفل موسيقي في لوس أنجلوس يهدف إلى زيادة جهود التطعيم العالمية.

وأوضحت الصحيفة أن هاري وميجان هما "رئيسا الحملة" لفعالية Vax Liveرفيعة المستوى. وستقدم سيلينا جوميز الحفل الذى تنظمه مؤسسةGlobal Citizen ، يوم السبت 8 مايو، وسيضم عروضاً موسيقية لرموز من عالم السينما والسياسة، مثل جينيفر لوبيز، وبيرل جام إيدي فيدر، وفو فايترز.

ويهدف البث الخاص إلى تشجيع التبرعات إلى كوفاكس، التي تعمل على توفير اللقاحات للبلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل.

وقالت عائلة ساسكس في بيان لها: "خلال العام الماضي، شهد عالمنا الألم والخسارة والصراع. الآن نحن بحاجة إلى التعافي والشفاء - معًا. لا يمكننا ترك أي شخص وراءنا. سنستفيد جميعًا، وسنكون جميعًا أكثر أمانًا، عندما يتمتع الجميع في كل مكان بفرص متساوية للحصول على اللقاح. يجب أن نواصل التوزيع العادل للقاحات، ومن ثم، نستعيد الثقة في إنسانيتنا المشتركة".

سيتحدث الضيوف، بمن فيهم بن أفليك، وكريسي تيجن، وديفيد ليترمان، وجايل كينج، وجيمي كيميل وشون بين، من جميع أنحاء العالم.

كما سيظهر بايدن، جنبًا إلى جنب مع السيدة الأولى للولايات المتحدة، جيل بايدن، ونائبة الرئيس، كامالا هاريس، بشكل خاص من خلال شراكة Global Citizen مع مبادرة "يمكننا فعل ذلك" في البيت الأبيض ، والتي تشجع الإجراءات الاحترازية ، بما في ذلك ارتداء الأقنعة.

ويقول المنظمون إنه من المقرر أيضًا ظهور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو ورئيس الوزراء الكرواتي أندريه بلينكوفيتش.

ووعد مقطع دعائي لـ Vax Live بأنه سيحتوي على "أسماء كبيرة ورسالة أكبر". سيتم تسجيلها في استاد SoFi في لوس أنجلوس ، وستبث في 8 مايو عبر الشبكات بما في ذلك محطات الراديو ABC و CBS و iHeartMedia.

وقالت الصحيفة إن هذا الإعلان يأتي في الوقت الذي تتجه فيه الولايات المتحدة لتسليم 60 مليون جرعة من لقاح استرازينكا إلى دول مختلفة كجزء من الحملة العالمية لمكافحة الفيروس.

تطلق Global Citizen على نفسها اسم حركة "مواطنين فاعلين يستخدمون أصواتهم الجماعية لإنهاء الفقر المدقع بحلول عام 2030". وُصف الحفل بأنه دعوة لقادة العالم لضمان إتاحة اللقاحات للجميع.