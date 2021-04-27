نائب محافظ الإسكندرية تجرى جولة مفاجئة على مستشفيات الصدر

الإسكندرية جاكلين منير

قامت الدكتورة جاكلين عازر نائب محافظ الإسكندرية، اليوم، برفقة الدكتور سعيد السقعان وكيل وزارة الصحة والسكان، بجولة مفاجئة لتفقد عدد من مستشفيات الاسكندرية، وذلك للاطمئنان على كفاءة العمل والتأكد من توفير كافة التجهيزات الطبية اللازمة لمواجهة الموجة الثالثة من " كوفيد 19".

وأشارت محافظة الإسكندرية فى بيان لها أن ذلك يأتى فى إطار حرص الدوله على الارتقاء بالمنظومة الصحية، وتنفيذا لتوجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية،وخلال الجولة؛ تفقدت "عازر" مستشفيات، صدر المعمورة، صدر كوم الشقافة، لمتابعة، أعمال التطوير ، وللاطمئنان على رفع كفاءة شبكة الغازات والاكسجين، وزيادة اعداد الاسره بقسم العناية المركزة، والاطمئنان على كافة الخدمات الطبية المقدمة للمواطن السكندرى فى ظل هذه الجائحة.

كما تفقدت "عازر"؛ مستشفى فوزى معاذ لطب الاطفال بكوم الشقافة، حيث تفقدت أقسام وأدوار المستشفى، والعناية المركزة الخاصة بالاطفال المبتسرين، للاطمئنان على توفير كافة الخدمات الطبية المقدمة لهم ،وقد وجهت عازر الشكر إلى الأطقم الطبية في الوقوف صفاً واحداً للتصدي لجائحة كورونا.



الدكتورة جاكلين عازر



جانب من الجولة



جانب من الزيارة



مستشفى صدر كوم الشقافة