مياه القناة: تعقيم المحطات فى الإسماعيلية والسويس وبورسعيد لمواجهة كورونا

الإسماعيلية - السيد فلاح

أكد اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم الثلاثاء، علي استمرارية تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19)، وهي تطهير وتعقيم المباني والمكاتب الإدارية، مع استمرار توزيع الكمامات الطبية على جميع العاملين في القطاعات ومحطات المياه والصرف الصحي والشبكات، في الثلاثة محافظات السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد، وذلك حفاظا على العاملين وتوفير الحماية لهم حتى يقوموا بأداء عملهم على أكمل وجه.

وأضاف اللواء عبد الحميد عصمت، فى بيان له، أن إجراءات التعقيم شملت المبانى، والمكاتب الإدارية للموظفين، ومراكز خدمة العملاء، والطرقات، مع توجيه المتواجدين بوسائل المكافحة وتوضيح طرق العدوى والوقاية من الفيروس، بالإضافة إلى استمرارية تعقيم وتطهير المحطات التابعة للشركة بإقليم القناة الثلاثة، والتي يتم تطهيرها بواسطة فريق السلامة والصحة المهنية، وذلك ضمن التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا.

وأوضح، ؤئيس شركة مياه القناة، أن تلك الإجراءات الاحترازية تأتى فى إطار حرص شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، على صحة وسلامة جميع العاملين للوقاية من فيروس كورونا، وتطبيقًا لقرارات رئاسة مجلس الوزراء، مشددًا على جميع العاملين باستمرارية ارتداء الكمامات أثناء فترات العمل، مع استمرار إدارة السلامة والصحة المهنية بالشركة في أعمال التطهير التعقيم وتوزيع الكحول واتباع جميع التدابير والإجراءات الوقائية والاحترازية من فيروس كورونا.

من جانبه قالت الدكتورة عبير خليل، المتحدث الرسمي ومدير عام العلاقات العامة والإعلام بشركة مياه القناة، إن غرفة عمليات الشركة تلقت خلال 24 ساعة الماضية عددًا من البلاغات عن كسور مفاجئة في مواسير المياه، في محافظات القناة الثلاثة، السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد، علي الفور انتقل فنيو وعمال الشبكات إلي مكان تلك البلاغات وتم التعامل معها وإصلاحها في وقت قياسي، وذلك لتقديم خدمات متميزة وأفضل للمواطنين بإقليم القناة.