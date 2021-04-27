منتصف رمضان.. هطول أمطار غزيرة على ساحات المسجد الحرام.. فيديو وصور

كتب محمد شعلان

شهد المسجد الحرام هطول أمطار غزيرة، اليوم الثلاثاء، ودعت هيئة الدفاع المدنى، المقيمين في مكة المكرمة بأخذ الحيطة والحذر نظرًا للأمطار الغزيرة على منطقة مكة المكرمة والمسجد الحرام.

ونشر الحساب الرسمى لإمارة مكة المكرمة على "تويتر"، لقطات من كثافة الأمطار على ساحات المسجد الحرام، وسط تحرك من المصلين للاحتماء من الأمطار الغزيرة.

وتبذل الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، جهودا كبيرة من أجل وضع خطط لإدارة تفويج المعتمرين أثناء هطول الأمطار بالمسجد الحرام، وذلك وفق برامج وخطط معدة مسبقاً يتم تنفيذها بطريقة مهنية تناسب حاجة المواقع وطبيعة كل منها وللحفاظ على سلامة قاصدي المسجد الحرام.



سقوط امطار امام الكعبة



أمطار بالمسجد الحرام

وقال المهندس أسامة الحجيلي، مدير إدارة الحشود والتفويج بالمسجد الحرام، إن هذه الخطط من أجل المحافظة على سلامة قاصدي المسجد الحرام وأدائهم مناسكهم بكل يسر وسهولة؛ حيث تأهبت الإدارة في وضع خطط لمثل هذه الحالات بتشغيل خطط الطوارئ وتكثيف أعمالها، وذلك وفق برامج وخطط معدة مسبقاً يتم تنفيذها بطريقة مهنية، وذلك وفق ما نقل الموقع الرسمي لرئاسة الحرمين.



المصلون أمام الكعبة

أمطار بالكعبة

وتابع: "يتم تفويج الطائفين أثناء هطول الأمطار الغزيرة إلى مطاف الدور الأرضي ، وإيقاف التفويج وتحويله لمواقع قاعات الانتظار المعدة مسبقاً في توسعة الملك فهد والتي تتسع لنحو ٢٠٠٠ معتمرين مقسمة إلى قسمين للرجال والنساء"، مشيراً إلى أنه تم وضع ملصقات التباعد والإجراءات الاحترازية لسلامة المعتمرين في قاعات الانتظار المعدة للمعتمرين.

وفى وقت سابق، كلفت الرئاسة العامة لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوى، موظفين مختصين لتوجيه المعتمرين والوافدين خلال التجول داخل المسجد الحرام ووضع توجيهات وتنظيمات تتماشى مع الاجراءات الاحترازية لوقاية المصلين والمعتمرين من عدوى فيروس كورونا، فضلا عن التعقيم والتطهير المستمر للحرم المكى لمنع أي فرص لنقل عدوى الوباء.