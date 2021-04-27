مقتل شخصين على الأقل فى تظاهرات ضد المجلس العسكرى بتشاد

وكالات

قُتل شخصان على الأقل الثلاثاء في تظاهرات متفرقة في نجامينا وفي جنوب تشاد ضد المجلس العسكري الذي تولّى الحكم عقب وفاة الرئيس إدريس ديبي إتنو قبل أسبوع، وفق ما أعلنت النيابة العامة.

وحسب موقع فرانس 24 ، أكد المدعي العام علي كولا ابراهيم في ثاني مدن تشاد على بعد حوالى 400 كلم نحو جنوب نجامينا، أنه "سقط قتيل في موندو صباحاً في تظاهرات، لم نعرف بعد الظروف المحددة للوفاة، إنه شاب يبلغ 21 عاماً".

وأكد مسئول كبير مكلف وسائل الإعلام الرسمية في موندو أحمد مالوم أن "طالباً رمى حجراً على سيارة للشرطة والشرطة أطلقت رصاصة حيةّ وقُتل الطالب على الفور".

في العاصمة نجامينا، فرّقت الشرطة بالغاز المسيّل للدموع تجمّعات متفرقة في بداياتها ضمت عشرات الأشخاص أحرق بعضهم الإطارات.

وقال مدعي نجامينا يوسوف توم إن "المتظاهرين هاجموا حافلةً في حيّ ديمبي. بعض الركاب فرّوا لكن امرأة بقيت وقُتلت على أيدي المتظاهرين".