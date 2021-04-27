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مصطفى مدبولى: جهات دولية عديدة أكدت نجاح الاقتصاد المصرى وقدرته على الصمود

الثلاثاء، 27 أبريل 2021 02:47 م
مصطفى مدبولى: جهات دولية عديدة أكدت نجاح الاقتصاد المصرى وقدرته على الصمود الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الحكومة
كتب أحمد عرفة

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قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن مصر استطاعت أن تحقق انخفاضا فى معدلات الفقر، حيث كانت فى السابق32.5%، وتمكنا من تخفيضها لأقل من 30 % لتصل إلى 29.3% خلال الفترة الراهنة.

وأضاف رئيس الوزراء، خلال مؤتمر صحفى، أن العديد من الجهات الدولية وعلى رأسها مؤسسة فيتش، وغيرها أكدت على نجاح الاقتصاد المصرى وقدرته على تلقى الصدامات والصمود في ظل ظروف شديدة الاستثنائية في ظل أزمة جائحة كورونا.

وتابع الدكتور مصطفى مبدولى، أن مصر بشهادة هذه الجهات مصر من الدول المعدودة في العالم التي نجحت في أن تحافظ على استقرار الاقتصاد وتحقق معدلات نمو إيجابية في ظل ازمة كورونا، فعندما نقارن بين الوضع على مستوى العالم فإن معدلات النمو من كل دول العالم هناك 16 دولة نجحت ان يكون معدل نمو 1% أو كثر، ودول كثيرة حققت نمو سالب.

 


مصطفى مدبولى

مصر

اقتصاد مصر

فيتش

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