اليوم السابع
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مسئولو السويس يصلون موقع حادث تصادم قطار مزلقان قرية عامر لمتابعة الموقف.. صور

الثلاثاء، 27 أبريل 2021 03:28 ص
مسئولو السويس يصلون موقع حادث تصادم قطار مزلقان قرية عامر لمتابعة الموقف.. صور متابعة حادث تصادم قطار بالسويس
السويس- سيد نون

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قام خالد سعداوى السكرتير العام لمحافظة بورسعيد، والعميد إيهاب سراج الدين السكرتير العام المساعد، فى الساعات الأولى من فجر يوم الثلاثاء، رفقة مسئولين بإدارة الحماية المدنية والسكة الحديد، وقسم الجناين، وحى الجناين وإدارة الأزمات والكوارث بالمحافظة بالانتقال الفورى إلى موقع حادث تصادم قطار مع سيارة نقل بمزلقان قرية عامر، لمتابعة الموقف وتيسير الحركة المرورية وتذليل أى عقبات، وتم توجيه كافة المعدات لإزالة آثار حادث القطار.

وعلى الفور تولت النيابة العامة التحقيق فى الحادث وقامت بمعاينة مكان التصادم.

كان قطار " السويس – الاسماعلية" تصادم مع سيارة نقل بمزلقان قرية عامر، مما تسبب في مصرع شخص وإصابة شخص آخر.

جانب من الحادث (1)
 
جانب من الحادث (2)
 
مسئولى المحافظة خلال تفقدهم موقع محيط الحادث (1)
مسئولو المحافظة خلال تفقدهم موقع محيط الحادث 
 
مسئولى المحافظة خلال تفقدهم موقع محيط الحادث (2)
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