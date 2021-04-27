محافظ بنى سويف: تنفيذ أولى خطوات تفعيل بروتوكول الحفاظ على المجارى المائية

بنى سويف - هانى فتحى

صرح الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، أنه يجرى حاليًا تنفيذ أولى خطوات تفعيل البروتوكول الموقع بين وزارتى الموارد المائية والرى والتنمية والمحلية فى مجال التخلص الآمن من المخلفات الصلبة والقمامة بالشراكة مع الجمعيات الأهلية، للحفاظ على المجارى المائية من التلوث، وضمان وصول المياه لجميع المنتفعين دون عوائق بالترع، وذلك ضمن جهود متابعة تنفيذ المشروع القومى لتأهيل الترع بمختلف المحافظات والتخلص الآمن من نواتج التطهير والتكريك والقمامة والمخلفات على جانبى الترع والمصارف.

جاء ذلك خلال لقائه باللواء جمال مسعود السكرتير العام لمناقشة الخطوات العملية والإجراءات التى تم تنفيذها فى هذا الإطار، حيث أوضح السكرتير العام أنه تم عقد اجتماع تنسيقى مع الجهات المشاركة من الوحدة المحلية والرى والبيئة والتضامن، حيث تم الاتفاق على خطة العمل بالمواقع التى سيبدأ العمل بها خلال الأسبوع الحالى، وتم عمل المعاينات اللازمة للبدء فى أعمال رفع نواتج ومخلفات أعمال تطهير الترع والمصارف المائية من خلال تنفيذ نموذج تجريبى بإحدى قرى المحافظة.

وأضاف السكرتير العام، أنه تم الاستقرار على البدء العمل فى عدد من الترع والمجارى المائية بزمام مجلس قروى قمن العروس التابع للوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطى، ضمن 3 مدن تم اختيارها على مستوى الجمهورية، حيث تم اختيار مصرف المحيط الزاوية بطول 4 كيلو مترات (2 كم داخل الكتلة السكنية و2 كم مثلها خارج الكتلة)، ومصرف الرفع بطول 4 كيلو مترات ( 2كم داخل الكتلة السكنية و2كم مثلها خارج الكتلة)، وترعة قمن العروس فرع 2 بطول 300 متر داخل الكتلة السكنية، وترعة قمن العروس فرع1 بطول 400 متر.

وأكد محافظ بنى سويف على ضرورة بذل أقصى الجهود لتوعية المواطنين فى القرى للمحافظة على سلامة الترع والمصارف خاصة بعد تنفيذ تأهيل وتبطين الترع، مشيراً إلى أهمية دور الجمعيات الأهلية التى تعمل فى مجال جمع ونقل ومعالجة القمامة والمخلفات للمشاركة فى المنظومة بالقرى المستهدفة بالمحافظة كنموذج ودعم المبادرات الشبابية فى هذا الشأن للتخلص الآمن من القمامة ومخلفات الترع والمصارف ونواتج التطهير.