اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 27 أبريل 2021 11:52 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ المنوفية يوافق على تخصيص أرض أمام المستشفى التعليمى لصالح الجامعة

الثلاثاء، 27 أبريل 2021 11:41 ص
محافظ المنوفية يوافق على تخصيص أرض أمام المستشفى التعليمى لصالح الجامعة لقاء محافظ المنوفية ورئيس الجامعة
المنوفية - محمد فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصدر اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، قرار رقم (842) لسنة 2021 بشأن تخصيص قطعة الأرض المقام عليها العمارة رقم(6) والواقعة أمام مستشفى شبين الكوم التعليمى (عمارة البترول) لصالح جامعة المنوفية بالمجان، حتى تتمكن من إزالتها وإعادة بنائها بشكل حضاري، تقام العمارة على مساحة 170م2 والمكونة من خمسة طوابق تم تخصيصها بهدف استخدامها كسكن لأطباء معهد الكبد القومى بشبين الكوم.

 

يأتى هذا فى إطار حرص واهتمام محافظ المنوفية ودعمه الكامل للمنظومة الطبية بكافة عناصرها للنهوض والارتقاء بالقطاع الصحى ، مشيراً إلى تقديم الدعم والتعاون المستمر مع جامعة المنوفية العريقة باعتبارها شريك أساسى فى خطط التنمية المستدامة بنواحى المحافظة ، فضلاً عن الدور المجتمعى التى تقدمه للمواطن المنوفى للارتقاء بمستوى الخدمات والتأكيد على إعلاء شعار خدمة المواطن ورفعة وطننا الغالي .

 

هذا وقد كلف محافظ المنوفية إدارة المجالس بالمحافظة باستيفاء كافة البيانات والمستندات لتلك المساحة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لإنهاء إجراءات التخصيص.

 


المنوفية

محافظ المنوفية

تخصيص قطعة ارض

جامعة المنوفية

سكن اطباء معهد الكبد بالمنوفية

شبين الكوم

معهد الكبد القومى بشبين الكوم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

محافـظ المنوفية: سوق نموذجية جديدة بدلاً من القديمة وسيتم افتتاحها قريباً

الإثنين، 26 أبريل 2021 03:35 م

محافـظ المنوفية : توريد 20 ألفا و671 طن قمح منذ بدء موسم الحصاد

الأحد، 25 أبريل 2021 01:16 م

محافظ المنوفية يتفقد مستشفيات ميت خلف وشبين الكوم التعليمى ويكافئ العاملين بـ50 ألف جنية.. صور

الأحد، 25 أبريل 2021 04:34 ص

محافظ المنوفية يحيل 3 وقائع فساد للنيابة العامة ويؤكد مستمرون فى مكافحة الفساد

السبت، 24 أبريل 2021 03:14 م

محافظ المنوفية: ضبط مصنع مواد غذائية بدون ترخيص وتحرير 241 محضرا تموينيا

السبت، 24 أبريل 2021 11:31 ص


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة