محافظ المنوفية يوافق على تخصيص أرض أمام المستشفى التعليمى لصالح الجامعة

المنوفية - محمد فتحى

أصدر اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، قرار رقم (842) لسنة 2021 بشأن تخصيص قطعة الأرض المقام عليها العمارة رقم(6) والواقعة أمام مستشفى شبين الكوم التعليمى (عمارة البترول) لصالح جامعة المنوفية بالمجان، حتى تتمكن من إزالتها وإعادة بنائها بشكل حضاري، تقام العمارة على مساحة 170م2 والمكونة من خمسة طوابق تم تخصيصها بهدف استخدامها كسكن لأطباء معهد الكبد القومى بشبين الكوم.

يأتى هذا فى إطار حرص واهتمام محافظ المنوفية ودعمه الكامل للمنظومة الطبية بكافة عناصرها للنهوض والارتقاء بالقطاع الصحى ، مشيراً إلى تقديم الدعم والتعاون المستمر مع جامعة المنوفية العريقة باعتبارها شريك أساسى فى خطط التنمية المستدامة بنواحى المحافظة ، فضلاً عن الدور المجتمعى التى تقدمه للمواطن المنوفى للارتقاء بمستوى الخدمات والتأكيد على إعلاء شعار خدمة المواطن ورفعة وطننا الغالي .

هذا وقد كلف محافظ المنوفية إدارة المجالس بالمحافظة باستيفاء كافة البيانات والمستندات لتلك المساحة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لإنهاء إجراءات التخصيص.