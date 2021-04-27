اليوم السابع
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خلال جولة ليلية..

محافظ الغربية يغلق مقهي بطنطا لتقديم الشيشة وعدم تطبيق إجراءات كورونا.. صور

الثلاثاء، 27 أبريل 2021 01:38 ص
محافظ الغربية يغلق مقهي بطنطا لتقديم الشيشة وعدم تطبيق إجراءات كورونا.. صور محافظ الغربية خلال جولاته المفاجئة على المقاهى المخالفة
الغربية _ عادل ضرة

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أجرى  الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، جولة مفاجئة على مركزي طنطا وكفر الزيات، لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا وغلق المحال التجارية والمقاهي والورش الحرفية في المواعيد المحددة طبقاً لقرار اللواء وزير التنمية المحلية.

وخلال الجولة، وفق بيان اليوم الثلاثاء، وجه المحافظ بغلق وتشميع أحد الكافيهات على الطريق السريع طنطا إسكندرية الزراعي لمخالفته للإجراءات الاحترازية بتقديم الشيشة، وإستخدام أكواب زجاجية وعدم ارتداء العاملين للكمامات، كما تم غلق وتشميع أحد المقاهي بشارع النادي لتعديه على منتصف الطريق.

وفي كفر الزيات تم تشميع كافيه ومحل ألعاب إلكترونية وذلك لعدم ارتداء الكمامات وتقديم الشيشة، ورفع كافة الإشغالات المتواجدة في شوارع المدينة والمتعدية على حرم الطريق العام وتعيق حركة المارة، كما تم متابعة حملة تطهير وتعقيم الشوارع الرئيسية بقرية الدلجمون.

والجدير بالذكر، أن محافظ الغربية قد أطلق الأربعاء الماضي حملة يومية تستهدف متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية بهدف الحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد خلال الموجة الثالثة، مع تطهير وتعقيم المنشآت العامة والخدمية بجميع قرى ومدن المحافظة.

 

 
المحافظ والمسئولين خلال الجولة (2)
المحافظ والمسئولين خلال الجولة (2)

 

المضبوطات
المضبوطات

 

تشميع المحالف المخالفة
تشميع المحالف المخالفة

 


 

 

جانب من المقاهى المخالفة للاجراءات الاحترازية والقواعد (2)
جانب من المقاهى المخالفة للاجراءات الاحترازية والقواعد (2)

 


 

 

محافظ الغربية خلال حملة مفاجئة على المقاهى
محافظ الغربية خلال حملة مفاجئة على المقاهى

 

محافظ الغربية خلال حملة مفاجئة على المقاهى
محافظ الغربية خلال حملة مفاجئة على المقاهى

 


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