محافظة القاهرة تنقل 56 أسرة من بطن البقرة لوحدات بالأسمرات

كتب سيد الخلفاوى

أكد اللواء خالد شحاتة رئيس حى مصر القديمة، أنه تم نقل وتسكين 56 أسرة حتى الآن من منطقة بطن البقرة الجارى إخلائها ضمن خطة تطوير المناطق العشوائية، وتم تسين الاير بزحدات مفىوشة بحى الأسمرات.



وأضاف رئيس حى مصر القديمة، لـ"اليوم السابع"، أنه يتم توفير وسائل لنقل السكان وكذلك عدد من العمال للمساعدة في عملية النقل والتسكين، مشيرا إلى أنه يتم تسليم الوحدات السكنية على المفتاح مجهزة بالكامل،



ويتم إزالة 730 عقار بمنطقة بطن البقرة العشوائية بحي مصر القديمة وعملية نقل سكان منطقة بطن البقرة تستهدف تغيير حياة 2000 أسرة للأفضل بعد نقلهم إلى مساكن حضارية بمشروع الاسمرات .



يذكر أن جميع الوحدات السكنية الجديدة التى ينقل لها المواطنين مؤثثة ومزودة بكافة الخدمات اللازمة لتوفير حياة كريمة وسكن ملائم لهم ( وحدات صحية .. مركز شباب .. مدارس ) .