مجلس الوزراء السعودى يبحث مستجدات الأحداث فى المنطقة والعالم

بحث مجلس الوزراء السعودي اليوم الثلاثاء مستجدات الأحداث في المنطقة والعالم، مشدداً على مضامين كلمة المملكة أمام مجلس الأمن الدولي في الجلسة المنعقدة تحت البند "الحالة في الشرق الأوسط، بما في ذلك المسألة الفلسطينية"، وما عبرت عنه من القلق العميق لدول المنطقة من الخطوات التصعيدية التي تتخذها إيران لزعزعة الأمن والاستقرار الإقليمي، ومن ضمنها برنامجها النووي.
واستعرض المجلس - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" - دور إيران الهدام من خلال دعمها الميليشيات الحوثية الإرهابية وهجماتها على المنشآت النفطية والمدنيين والبنية التحتية، وكذلك دعوة المملكة المجتمع الدولي إلى الوقوف بحزم تجاه السياسات الإسرائيلية والدفع بعملية السلام قدماً للوصول إلى اتفاق يعيد للشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة.
مجلس الوزراء السعودى يبحث مستجدات الأحداث فى المنطقة والعالمالثلاثاء، 27 أبريل 2021 11:56 م
مجلس الوزراء السعودى - أرشيفية
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بحث مجلس الوزراء السعودي اليوم الثلاثاء مستجدات الأحداث في المنطقة والعالم، مشدداً على مضامين كلمة المملكة أمام مجلس الأمن الدولي في الجلسة المنعقدة تحت البند "الحالة في الشرق الأوسط، بما في ذلك المسألة الفلسطينية"، وما عبرت عنه من القلق العميق لدول المنطقة من الخطوات التصعيدية التي تتخذها إيران لزعزعة الأمن والاستقرار الإقليمي، ومن ضمنها برنامجها النووي.
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