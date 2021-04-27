لقطات ترصد آخر لحظات طاقم الغواصة الإندونيسية المنكوبة يغنون حول الجيتار

كتب محمد شعلان

انتشر مقطع فيديو جديد يرصد اللحظات الأخيرة لبعض أفراد طاقم الغواصة الإندونيسية التي غرقت قبالة سواحل بالي قبل أسبوع، وعلى متنها 53 شخصا توفوا جميعا، وأظهرت لقطات الفيديو التى التقطت قبل غرقها، بعض أفراد طاقم الغواصة وهم يغنون أغنية إندونيسية تحمل اسم "الوداع" وكأنهم كانوا يعرفون أن رحلتهم على متن الغواصة ستكون الأخيرة.

وتواجد هيري أوكتافيان، قائد الغواصة الإندونيسية الغارقة، بين البحارة الذين تجمعوا للعزف على الجيتار، بينما كان بقية زملائه يرددون خلفه كلمات الأغنية، فيما صرح الناطق العسكري الإندونيسي، دجوارا ويمبو، بأن الفيديو سجل وداعا لقائد سلاح الغواصات البحري المنتهية ولايته، والذي تولى خليفته منصبه في أوائل مارس الماضي، وذلك وفق ما نقلت شبكة سكاى نيوز.



الطاقم يعزف على الجيتار



الطاقم يغنى حول الجيتار

وأعلنت السلطات فى إندونيسيا العثور على الغواصة المفقودة ووفاة طاقهما المكون من 53 شخصا، قالت البحرية الإندونيسية إنه تم العثور على أشياء كانت داخل الغواصة المفقود، ونقلت وسائل الإعلام المحلية عن قائد القوات المسلحة، هادي تشاهشانتو، أن "جميع أفراد طاقم الغواصة كيه آر آي ناجالا-402 لقوا حتفهم.

وأكد قائد البحرية الإندونيسية يودو مارجونو أن رجال الإنقاذ عثروا على عدة أشياء، من بينها أجزاء من جهاز فرد الطوربيد، وزجاجة شحم، يعتقد أنها تستخدم لتزييت المنظار، وسجاد للصلاة كانت داخل الغواصة.

وكانت الغواصة الإندونيسية قد اختفت أثناء مشاركتها في تدريب قبالة بالي، وقد تم العثور عليها في أعماق أبعد من حدود البقاء، فحسبما صرح قائد البحرية الإندونيسية فإن "المسح كشف عن الغواصة على ارتفاع 850 مترا، وهو ما يتجاوز بكثير حدود النجاة البالغة 500 متر".

يشار إلى أنه من بين القتلى المفترضين قائد أسطول الغواصات الإندونيسي هاري سيتياوان، وقد ضمت فرق البحث عن الغواصة سفنا أسترالية وأمريكية وسنغافورية وماليزية إلى جانب تلك الموجودة في إندونيسيا.

وركز البحث على منطقة بالقرب من موضع البداية لآخر غوص له، حيث تم العثور على بقعة زيت، ولكن لم يكن هناك دليل قاطع حتى الآن على أن بقعة الزيت كانت من الباطن.