وقال وزير الدولة الفرنسى للشئون الأوروبية "كليمنت بيون" - حسبما ذكر راديو "فرنسا الدولى" اليوم الثلاثاء، إن السلطات الفرنسية تطالب بتنفيذ الصفقة بأكملها وطالما أنها غير موجودة، ستتخذ إجراءات انتقامية فى القطاعات الأخرى إذا لزم الأمر.

ويفترض أن تصدر بريطانيا تراخيص صيد لمنطقة تمتد بين ستة أميال و12 ميلا بحريا، لكن "أوليفييه لوبريتر" رئيس المجلس المحلى لصيادى السمك قال إن المملكة المتحدة لم تمنح تراخيص سوى ل22 من أصل 120 سفينة.

يذكر أن باريس قد دعت فى 23 أبريل الجاري المفوضية الأوروبية إلى التحرك "بحزم" من أجل "تسريع" تنفيذ الاتفاق المتعلق بصيد السمك المبرم مع بريطانيا لما بعد بريكست، بينما شهدت فرنسا حركة احتجاجية من قبل صيادى الأسماك فى "بولنى-سور-مير".