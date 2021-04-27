اليوم السابع
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غلق وتشميع المقاهى المخالفة للإجراءات الاحترازية للحد من انتشار كورونا بقنا.. صور

الثلاثاء، 27 أبريل 2021 03:18 م
غلق وتشميع المقاهى المخالفة للإجراءات الاحترازية للحد من انتشار كورونا بقنا.. صور تشيمع المقاهي المخالفة
قنا - صابر سعيد

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شنت الوحدة المحلية بمركز قنا، اليوم الثلاثاء، حملة المقاهى لتنفيذ غلق وتشميع عدد من المقاهى المخالفة والتى تحرر لها محاضر خلال الحملات التفتيشية الدورية التى تقوم بها الوحدة ، للحفاظ على الصحة العامة ، والحد من انتشار فيروس كورونا.

جاءت الحملة بالتنسيق مع شرطة المرافق وبحضور المهندسة إسلام محمود، مسؤول البيئة، ومبارك عبد العاطي ، من الشئون قانونية، وجمال محم د، رئيس قسم الإشغالات، وعلاء محمد، مدير إدارة الأزمات.

وقال أشرف أنور، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، إن الوحدة تشن حملات تفتيشية بشكل يومى على جميع المقاهى والكافيهات داخل مدينة قنا والقرى التابعة لها ، وذلك بناءً على توجيهات وحرص اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، بالحفاظ على الصحة العامة واللحد من انتشار فيروس كورونا.
 

التشميع
التشميع

 

تشميع المقاهي
تشميع المقاهي

 

تشيمع المقاهي المخالفة
تشيمع المقاهي المخالفة

 

حملة علي المقاهي المخالفة بقنا
حملة علي المقاهي المخالفة بقنا

 


حملة تفتيشية

غلق مقاهي

قنا

حملة على مقاهى قنا

غلق وتشميع المقاهى المخالفة

الاجراءات الاحترازية

فيروس كورونا

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