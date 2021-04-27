طلاب الصف الأول الثانوى يؤدون امتحان الإنجليزى والفلسفة والرياضيات

كتب محمود طه حسين

بدأ طلاب الصف الأول الثانوى العام أداء الامتحان المجمع النهائى بالعام الدراسى فى مواد اللغة الأجنبية الأولى والفلسفة والمنطق والرياضيات، حيث بدأت لجنة الامتحان فى المدارس من التاسعة صباحا وتستمر حتى الحادية عشر، و يعقد الاختبار المجمع فى ورقة واحدة بها جميع المواد لكل صف دراسى ورقيا فى المدرسة بلجان مؤمنة.

وكشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، تفاصيل تقييم الطلاب فى المرحلة الثانوية "الأول والثانى الثانوى" موضحة أن الدرجات التى يحصل عليها الطالب فى امتحان شهر أبريل والتى تقدر بـ 100% من درجة المادة تمثل نتيجة الفصل الدراسى الثانى، وفى حالة حصول الطالب على 25% من الدرجة العظمى للمادة أو 50% من درجات النهاية العظمى لمجموع الورقة الامتحانية تعتبر نتيجة الطالب عدم اجتياز ويعقد له امتحان تكميلى خلال شهر مايو المقبل، كما أكدت وزارة التربية والتعليم أن الطالب الذى تغيب عن امتحانات شهر أبريل الجارى سوف يؤدى امتحانات تكميلى فى شهر مايو المقبل.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أنه بالنسبة للمواد التي لا تضاف للمجموع لجميع صفوف النقل من الصف الرابع الابتدائى وحتى الصف الثانى الثانوى وكذا طلاب شهادة الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى تعقد من المنزل، على أن تتولى الإدارة التعليمية إعدادها .