طلاب الثانوى يؤدون اليوم امتحان الإنجليزى والفلسفة والرياضيات وعلم النفس

كتب محمود طه حسين

يؤدى اليوم الثلاثاء طلاب الصف الأول الثانوى العام الامتحان المجمع النهائى بالعام الدراسى فى مواد اللغة الأجنبية الأولى والفلسفة والمنطق والرياضيات، كما يمتحن طلاب الصف الثانى الثانوى فى مواد اللغة الأجنبية الأولى والفلسفة والمنطق وعلم النفس والاجتماع، حيث يعقد الاختبار المجمع فى ورقة واحدة بها جميع المواد لكل صف دراسى ورقيا فى المدرسة بلجان مؤمنة.





كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، تفاصيل تقييم الطلاب فى المرحلة الثانوية " الأول والثانى الثانوى" موضحة أن الدرجات التى يحصل عليها الطالب فى امتحان شهر أبريل والتى تقدر ب 100% من درجة المادة تمثل نتيجة الفصل الدراسى الثانى، وفى حالة حصول الطالب على 25% من الدرجة العظمى للمادة أو 50% من درجات النهاية العظمى لمجموع الورقة الامتحانية تعتبر نتيجة الطالب عدم اجتياز ويعقد له امتحان تكميلى خلال شهر مايو المقبل.

كما أكدت وزارة التربية والتعليم على أن الطالب الذى تغيب عن امتحانات شهر أبريل الجارى سوف يؤدى امتحانات تكميلية فى شهر مايو المقبل.





وأوضحت الوزارة أنه بالنسبة للمواد التي لا تضاف للمجموع لجميع صفوف النقل من الصف الرابع الابتدائى وحتى الصف الثانى الثانوى وكذا طلاب شهادة الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى تعقد من المنزل، على أن تتولى الإدارة التعليمية إعدادها .

