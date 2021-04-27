ضبط 3 عمال بحوزتهم حشيش وشابو وهيرويين بقصد الإتجار في سوهاج

سوهاج محمود مقبول

تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة العسيرات، جنوب محافظة سوهاج، بالإشتراك مع قسم مكافحة المخجرات بالمديرية، 3 عمال يقيمون بدائرة المديرية بحوزتهم مواد مخدرة ما بين حشيش، وشابو، وذلك بقصد الإتجار.

ترجع الواقعة عقب تلقى اللواء دكتور حسن، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج ، بلاغا من مأمور مركز شرطة العسيرات يفيد بورود معلومات ضباط وحدة مباحث مركز شرطة العسيرات، وضباط قسم مكافحة المخدرات بالمديرية مفادها قيام عامل ويقيم دائرة مركز العسيرات والسابق اتهامه في " 7 " قضايا ما بين مخدرات، سلاح ، ضرب أخرهم بمركز شرطة البلينا إتجار "بالمخدرات" بجلب كمية من مخدرى الشابو والحشيش.

وبعرض المعلومات على اللواء عبدالحميد أبوموسى، مدير إدارة المباحث الجنائية، كلف بسرعة ضبط المتهم متلبسا بالحرز والحيازة عقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تم ضبط المتحرى عنه وبحوزته 20 قطعة لجوهر الحشيش المخدر يزنوا حوالي 100 جرام تقريبا، وضبط 27 كيس لمادة الشابو المخدر ، و 15 لفافه قصديريه لمادة الهيروين المخدر، و مبلغ مالي 200 جنيها هاتف محمول بمواجهة المتهم أعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والسلاح النارى بقصد تأمين عمليات البيع، والمبلغ المالي من حصيلة البيع والهاتف المحمول للإتصال بعملائه.

وتم ضبط 27 كيس لمادة الشابو المخدر مبلغ مالي 1480 جنية وهاتف محمول حيازة عامل ومقيم مركز جرجا، وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار والمبلغ المالي من حصيلة البيع و الهاتف المحمول للاتصال بعملائه.