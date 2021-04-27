ضبط صاحب ورشة حدادة يستغل أزمة كورونا لبيع أسطوانات أكسجين معبأة بأسعار مرتفعة

الفيوم رباب الجالى

وجه الدكتور أحمد الأنصارى، محافظ الفيوم، بإحكام الرقابة على أماكن بيع أسطوانات الأكسجين التى تستخدم لحالات العزل المنزلى لمصابى فيروس كورونا، مشدداً على سرعة ضبط المخالفين الذين يتلاعبون بالأسعار.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده محافظ الفيوم، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمحاسب محمد أبو غنيمة سكرتير عام المحافظة، والمهندس أيمن عزت سكرتير عام المحافظة المساعد، ووكيلى وزارتى الصحة، والتموين والتجارة الداخلية، ورئيس فرع الهيئة القومية لسلامة الغذاء، ومدير مديرية الطب البيطرى بالفيوم، ومدير إدارة البيئة بالمحافظة.

وأشار محافظ الفيوم خلال الاجتماع إلى تلقيه عدد من الشكاوى من المواطنين على هاتفه الشخصي، من قيام بعض التجار برفع أسعار أسطوانات الأكسجين المخصصة لحالات العزل المنزلى لمصابى فيروس كورونا، نتيجة زيادة الطلب عليها خلال هذه الفترة لارتفاع أعداد المصابين بالفيروس، موجهاً وكيل وزارة الصحة بالتنسيق مع مديرية التموين، وفرع الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وإدارة البيئة، بتكثيف الحملات التفتيشية على تجار اسطوانات الأكسجين، وأماكن بيعها، ومراجعة الاشتراطات الفنية لعملية ملء الاسطوانات وضغطها، والسعر المحدد لها.

وأوضح الدكتور محمد التونى المتحدث الرسمى لمحافظة الفيوم، أنه فى هذا الصدد، قام الدكتور حاتم جمال الدين وكيل وزارة الصحة بالفيوم، يرافقه خالد فراج رئيس مركز ومدينة إطسا، ورئيس قسم الرقابة التموينية بإطسا، بحملة تفتيشية لموقع شكوى بمدينة إطسا، بشأن قيام مالك أحد ورش الحدادة، ببيع اسطوانات الأكسجين بمبلغ 100 جنيه بالمخالفة، لمرضى فيروس كورونا المعزولين منزلياً، وأسفرت الحملة عن ضبط عدد 12 أسطوانة أكسجين معبأة.

وأضاف أنه تم مصادرة الاسطوانات واتخاذ اللازم حيال المخالفين، لتعارض هذه الأعمال لتعليمات وزارة الصحة، بشأن تداول الأكسجين الطبي، حيث أن الأكسجين المعبأ بهذه الأسطوانات قد يكون غير آمن على حياة المرضى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.