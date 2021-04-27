ضبط صاحب ورشة حدادة يستغل أزمة كورونا لبيع أسطوانات أكسجين معبأة بأسعار مرتفعة

وجه الدكتور أحمد الأنصارى، محافظ الفيوم، بإحكام الرقابة على أماكن بيع أسطوانات الأكسجين التى تستخدم لحالات العزل المنزلى لمصابى فيروس كورونا، مشدداً على سرعة ضبط المخالفين الذين يتلاعبون بالأسعار.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده محافظ الفيوم، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمحاسب محمد أبو غنيمة سكرتير عام المحافظة، والمهندس أيمن عزت سكرتير عام المحافظة المساعد، ووكيلى وزارتى الصحة، والتموين والتجارة الداخلية، ورئيس فرع الهيئة القومية لسلامة الغذاء، ومدير مديرية الطب البيطرى بالفيوم، ومدير إدارة البيئة بالمحافظة.
وأشار محافظ الفيوم خلال الاجتماع إلى تلقيه عدد من الشكاوى من المواطنين على هاتفه الشخصي، من قيام بعض التجار برفع أسعار أسطوانات الأكسجين المخصصة لحالات العزل المنزلى لمصابى فيروس كورونا، نتيجة زيادة الطلب عليها خلال هذه الفترة لارتفاع أعداد المصابين بالفيروس، موجهاً وكيل وزارة الصحة بالتنسيق مع مديرية التموين، وفرع الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وإدارة البيئة، بتكثيف الحملات التفتيشية على تجار اسطوانات الأكسجين، وأماكن بيعها، ومراجعة الاشتراطات الفنية لعملية ملء الاسطوانات وضغطها، والسعر المحدد لها.
وأوضح الدكتور محمد التونى المتحدث الرسمى لمحافظة الفيوم، أنه فى هذا الصدد، قام الدكتور حاتم جمال الدين وكيل وزارة الصحة بالفيوم، يرافقه خالد فراج رئيس مركز ومدينة إطسا، ورئيس قسم الرقابة التموينية بإطسا، بحملة تفتيشية لموقع شكوى بمدينة إطسا، بشأن قيام مالك أحد ورش الحدادة، ببيع اسطوانات الأكسجين بمبلغ 100 جنيه بالمخالفة، لمرضى فيروس كورونا المعزولين منزلياً، وأسفرت الحملة عن ضبط عدد 12 أسطوانة أكسجين معبأة.
وأضاف أنه تم مصادرة الاسطوانات واتخاذ اللازم حيال المخالفين، لتعارض هذه الأعمال لتعليمات وزارة الصحة، بشأن تداول الأكسجين الطبي، حيث أن الأكسجين المعبأ بهذه الأسطوانات قد يكون غير آمن على حياة المرضى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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