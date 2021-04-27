صعود 10 قطاعات بالبورصة بجلسة الثلاثاء على رأسها مواد البناء بنسبة 1.64%

كتب هانى الحوتى

تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية ، خلال تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ ارتفعت 10 قطاعات على رأسها مواد البناء بنسبة 1.64%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 1.57%، يليه قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 1.51%، ثم قطاع الموارد الأساسية بنسبة 1.36%، ثم قطاع التجارة والموزعون بنسبة 0.84%، وصعد قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 0.76%، ثم قطاع الورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 0.6%، ثم قطاعي العقارات والخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 0.43%، 0.4%، على التوالي، وأخيرًا قطاع الطاقة والخدمات المساندة بنسبة 0.32%.

فيما تراجعت 7 قطاعات على رأسها السياحة والترفيه بنسبة 0.91%، أعقبه قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 0.83%، يليه قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 0.78%، ثم قطاع خدمات النقل والشحن بنسبة 0.65%، ثم قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 0.56%، ثم قطاعي الخدمات التعليمية والخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 0.26%، 0.16%، على التوالي.

وأنهت البورصة المصرية ، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب، وسط أحجام تداول متوسطة، وربح رأس المال السوقي 3.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 655.008 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 408.2 مليون ورقة مالية بقيمة 980.6 مليون جنيه، عبر تنفيذ 36 ألف عملية لعدد 189 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 81.82% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 11.03%، والعرب على 7.15% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 22.81% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 77.18%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب للبيع بقيمة 131.8 مليون جنيه، 562.2 ألف جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للشراء بقيمة 70.4 مليون جنيه، 31 مليون جنيه، 6.4 مليون جنيه، 24.6 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.62%، ليغلق عند مستوى 10591 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.38% ليغلق عند مستوى 2066 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.35% ليغلق عند مستوى 12804 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.11% ليغلق عند مستوى 4101 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.65% ليغلق عند مستوى 2079 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.58% ليغلق عند مستوى 3003 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 1.43% ليغلق عند مستوى 1257 نقطة.

وصعدت أسهم 95 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 63 شركة، ولم تتغير مستويات 30 شركة.