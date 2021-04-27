اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 27 أبريل 2021 03:15 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

شراكة بين قطاع الأعمال العام والخاص لإنتاج بطاريات ومنتجات توليد الأوزون للتصدير

الثلاثاء، 27 أبريل 2021 02:00 ص
شراكة بين قطاع الأعمال العام والخاص لإنتاج بطاريات ومنتجات توليد الأوزون للتصدير محمد حسنين رضوان
كتب عبدالحليم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
فى سابقة الأولى من نوعها بدأت إحدى شركات قطاع الأعمال العام، بالتعاون مع القطاع الخاص لتصنيع منتجات الأوزون للتصدير الخارجى، بجانب الانتهاء من تصنيع أول بطارية سيارات جديدة، بالتعاون بين الشركتين.
 
 
وقال المهندس محمد حسنين رضوان، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب السابق لشركة المحاريث والهندسة التابعة للقابضة الكيماوية، إنه تم التعاقد بين الشركة وبين شركة قطاع خاص متخصصة فى تصنيع منتجات توليد الأوزون، لتصنيعها وتصديرها للخارج خلال العام الجارى، لافتا فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إنه تم بالفعل شراء المستلزمات وقطع الغيار اللازمة لتصنيع منتج مصري قابل للتصدير للخارج لأول مرة بالشراكة بين الشركة والقطاع الخاص.
 
 
وحول خطة تصنيع بطارية جديدة، قال رضوان: إنه سيتم خلال الشهر الجارى توريد أول دفعة من البطارية الجديدة التى تم تصنيعها بمشاركة القطاع الخاص وطرحها محليا، كخطوة اولى ثم البدء فى تصديرها للخارج ، بما ينعكس على ايرادات الشركة عامة.
 
 
وأوضح إنه نتيجة التعاون بين الشركة وشركة النقل والهندسة الشقيقة تم بيع منتجات إطارات سيارات لها بنحو 22 مليون جنيه، بجانب توزير مواسير زهر بقيمة 150 مليون جنيه، من مجمل تعاقدات مع جهات حكومية بـ200 مليون جنيه، مشيرا إنه تم مؤخرا تشكيل مجلس إدارة جديد للشركة، بعد العرض على الجمعية العامة غير العادية.

القابضة الكيماوية

المحاريث والهندسة

محمد حسنين رضوان

قطاع الاعمال العام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة