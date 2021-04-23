تعرف على خريطة العاملين الأجانب بأجهزة الحكومة عام 2019

كتب: مدحت عادل

قدرت بيانات صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إجمالى عدد العاملين الأجانب في أجهزة الحكومة و قطاع الأعمال العام بنحو 1388 أجنبى عام 2019، موزعين بين جهات العمل المختلفة وهى الوزارات والهيئات العامة وقطاع الأعمال العام.

ويشير التوزيع العددي الوارد في بيانات الجهاز إلى أن الدول الأوروبية تصدرت قائمة العمالة الأجنبية في أجهزة الحكومة، بعدد 824 عامل بنسبة 59%، موزعين بين 56 عامل بالوزارات و304 عامل بالهيئات العامة، و7 عمال في المحافظات، و457 عامل بقطاع الأعمال العام، ثم الدول الأمريكية وبلغ عددهم الإجمالى 104 عامل بنسبة 7.5%، منهم 6 عمال بالوزارات و41 عامل بالهيئات العامة و57 عامل بقطاع الأعمال العام، ودول الأقيانوسية بعدد 27 عامل، تشمل عامل واحد بالوزارات و8 عمال بالهيئات العامة و18 عامل بقطاع الأعمال العام.

وبلغ إجمالى العاملين الأجانب من الدول العربية بلغ 110 عامل بنسبة 7.9%، موزعين بواقع 6 عاملين فى الوزارات و15 بالهيئات العامة، و50 عامل بالمحافظات، و39 عامل بقطاع الأعمال العام، يليه الدول الإفريقية "غير العربية" بنحو 58 عامل بنسبة 4.2%، موزعين بواقع 50 عامل بالهيئات العامة، وعامل واحد بالمحافظات، و7 عمال فى قطاع الأعمال العام، ثم الدول الآسيوية "غير العربية"، بنحو 265 عامل، موزعين بين 31 عامل بالوزارات و103 بالهيئات العامة، وعاملين فقط فى المحافظات و129 عامل فى قطاع الأعمال العام.