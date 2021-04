سيلينا جوميز تطالب رئيس حكومة إسبانيا المشاركة فى مبادرة للمساعدة بلقاحات كورونا

فاطمة شوقى

بعثت المغنية الأمريكية الشهيرة سيلينا جوميز، رسالة إلى رئيس حكومة إسبانيا بيدرو سانتشيز، بجانب عدد من القادة السياسيين الآخرين لمطالبتهم بالتبرع باللقاحات ضد فيروس كورونا، من ضمن خطة التعافى العالمى من كورونا، حسبما قالت صحيفة "البيريوديكو" الإسبانية.



سيلينا جوميز

وقالت الصحيفة إن الرسالة التى بعثتها جوميز لسانتشيز قالت فيها" رئيس الوزراء ..أنا متحمسة للغاية للانضمام الى مباردة #VaxLive، فنحن بحاجة إلى مساعدتك لانهاء وباء كورونا للجميع فى كل مكان، فهل توافق على التبرع بالدولارات أو بالجرعات لمساعدة الجميع فى الوصول الى اللقاح؟".

كان الجواب فوريًا ورد بيدرو عبر حسابه بالرسالة التالية باللغة الإنجليزية: "إسبانيا ملتزمة بالحصول المتكافئ والشامل على اللقاحات، لقد أعلنت هذا الأسبوع نفسه أننا سنوفر هذا العام حوالي 7.5 مليون جرعة لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبى".

وكتبت سيلينا جوميز إلى بيدرو سانشيز حول حملة خطة التعافي العالمي للمواطن العالمي ، Vax Live: The Concert to Reunite the World ، والتي ستجمع الفنانين وقادة العالم وغيرهم من الوجوه المعروفة في حفل موسيقي بهدف الحصول على لقاحات.

وسيحظى هذا الحدث بدعم منظمة الصحة العالمية وبعض قادة العالم مثل رئيسة المفوضية الأوروبية ، أورسيلا فون دير لاين. بالإضافة إلى ذلك ، سيكون لدى Vax Live سيلينا جوميز كمقدمة وستقدم عروضاً لجنيفر ليبيز أو جي بالفين أو إيدي فيدر ، من بين آخرين، وسيعقد الحدث يوم السبت 8 مايو بهدف زيادة التبرعات والوصول بجرعات اللقاحات إلى الدول الأقل تفضيلاً.