سول تستدعى دبلوماسيا يابانيا للاحتجاج على مطالبات طوكيو المتجددة بجزر دوكدو

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استدعت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية اليوم الثلاثاء، دبلوماسيا يابانيا؛ للاحتجاج على مطالبات طوكيو المتكررة حول جزر دوكدو.

وأعربت الخارجية الكورية حسبما ذكرت وكالة يونهاب الكورية، عن أسفها لنائب رئيس البعثة في السفارة اليابانية في سول، هيروهيسا سوما، بعد أن قدم وزير الخارجية الياباني توشيميتسو موتيجي تقريرا عن الكتاب الأزرق الدبلوماسي لهذا العام حول جزر دوكدو إلى جلسة لمجلس الوزراء برئاسة رئيس الوزراء يوشيهيدي سوجا.

يذكر أن اليابان دأبت على المطالبة بدوكدو، كما قدمت كوريا الجنوبية في وقت سابق من الشهر الجاري احتجاجًا على قيام اليابان بإدراج دوكدو ضمن أراضيها على خريطة موقع الويب الخاص بأولمبياد طوكيو 2020.