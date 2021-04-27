اليوم السابع
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سفينة تابعة للبحرية الأمريكية تطلق طلقات تحذيرية بعد مواجهة مع سفن إيرانية

الثلاثاء، 27 أبريل 2021 10:39 م
سفينة تابعة للبحرية الأمريكية تطلق طلقات تحذيرية بعد مواجهة مع سفن إيرانية سفن البحرية الأمريكية - أرشيفية
كتبت رباب فتحى

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قال الجيش الأمريكى، الثلاثاء، إن سفينة عسكرية أمريكية أطلقت طلقات تحذيرية بعد اقتراب 3 سفن تابعة للبحرية الإيرانية التابعة للحرس الثورى الإيرانى منها ومن زورق دورية أمريكى آخر فى الخليج، وفقا لوسائل إعلام أمريكية.

وقال البيان العسكرى: "أصدرت أطقم الطائرات الأمريكية تحذيرات متعددة عبر أجهزة الراديو وأجهزة رفع الصوت، لكن سفن الحرس الثورى الإيرانى واصلت مناوراتها عن قرب".

وأضاف البيان "أطلق طاقم فايربولت بعد ذلك طلقات تحذيرية وابتعدت سفن الحرس الثورى الإيرانى إلى مسافة آمنة من السفن الأمريكية".

 

 


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