اليوم السابع
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سعر الدرهم الإماراتى اليوم الثلاثاء 27-4-2021

الثلاثاء، 27 أبريل 2021 01:15 م
سعر الدرهم الإماراتى اليوم الثلاثاء 27-4-2021 الدرهم الإماراتى
كتبت ريهام الباشا

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استقر سعر الدرهم الإماراتى اليوم الثلاثاء 27-4-2021، أمام الجنيه فى البنوك العاملة في مصر، مقارنة بختام تعاملات أمس بالبنوك، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى استقرارا عند 4.25 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، كما استقر سعره فى بنك مصر عند 4.25 جنيه للشراء، و4.27 جنيه للبيع، وفي البنك المركزى المصرى سجل متوسط سعر الصرف 4.25 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.

كما استقر سعر الريال السعودى اليوم، مسجلا في البنك المركزى المصرى 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وفى بنك البركة سجل  4.07 جنيه للشراء، و4.22 جنيه للبيع، ومسجلا فى البنك الأهلي المصري استقرارا عند 4.15 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع.

ويقدم اليوم السابع، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها، سواء فى التعاملات الصباحية أو المسائية.

 

وسجل سعر الدرهم الإماراتى فى بعض البنوك كالتالي:
 

سعر الدرهم الإماراتى فى البنك المركزى المصرى
 

4.25 جنيه للشراء.

4.28 جنيه للبيع.

 

سعر الدرهم الإماراتى فى البنك الأهلى المصرى
 

4.25 جنيه للشراء.

4.28 جنيه للبيع.

 

سعر الدرهم الإماراتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى
 

4.25 جنيه للشراء.

4.28 جنيه للبيع .

 

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الإسكندرية
 

4.24 جنيه للشراء.

4.28 جنيه للبيع.

 

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك مصر
 

4.25 جنيه للشراء.

4.27 جنيه للبيع.

 

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الاستثمار العربى
 

4.22 جنيه للشراء.

4.28 جنيه للبيع.


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