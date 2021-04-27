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رياح وموجة حارة.. تعرف على خريطة الظواهر الجوية حتى الأحد المقبل

الثلاثاء، 27 أبريل 2021 10:56 ص
رياح وموجة حارة.. تعرف على خريطة الظواهر الجوية حتى الأحد المقبل طقس - أرشيفية
كتب محمود راغب

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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن الظواهر الجوية المتوقعة من اليوم الثلاثاء 27 أبريل 2021 إلى الأحد 2 مايو 2021.
 
وفيما يلى خريطة الظواهر الجوية: 
 
- اليوم الثلاثاء 27 أبريل:
 
نشاط رياح أحيانا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد. 
 
- يوم الأربعاء 28 أبريل: 
 
اعتبارا من الأربعاء ارتفاع تدريجى فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء، ليسود طقس حار نهارا على السواحل الشمالية ودرجة الحرارة العظمى 28 : 32 ، شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى ودرجة الحرارة العظمى 35 : 38 ، وعلى جنوب سيناء وجنوب البلاد ودرجة الحرارة العظمى 38: 41، لطيف ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ودرجة الحرارة الصغرى 16: 19، معتدل جنوبا ودرجة الحرارة الصغرى 23: 27.
 
 
نشاط رياح أحيانا على مناطق من الوجه البحرى والقاهرة والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء.
 
- يوم الخميس 29 أبريل: 
 
نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشرقية  وشمال الصعيد وجنوب سيناء 
 
- يوم الجمعة 30 أبريل: 
 
نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد وجنوب سيناء 
 
- يوم السبت 1 مايو :
 
نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وجنوب سيناء.
 
 
- يوم الأحد 2 مايو: 
 
نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد 
 
 
 

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