اليوم السابع
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الثلاثاء، 27 أبريل 2021 04:09 ص
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رئيس وزراء الصومال يدعو للاحتفاظ بالاستقرار فى مقديشو

الثلاثاء، 27 أبريل 2021 04:07 ص
رئيس وزراء الصومال يدعو للاحتفاظ بالاستقرار فى مقديشو العاصمة الصومالية مقديشو - أرشيفية
وكالات

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دعا رئيس الوزراء الصومالي محمد حسين روبلي، الأطراف المتورطة في أعمال العنف إلى الحفاظ على السلام والاستقرار في العاصمة مقديشو وخاصة خلال شهر رمضان المبارك.
وبحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الصومالية (صونا، فإن روبلي أمر ــ في كلمته للشعب وكافة أطياف المجتمع ـــ الجيش الوطني وأجهزة الأمن بالقيام بواجبها القانوني في حماية أمن وسلامة المواطنين، حاثا القوات على منع وقوع تهديدات أمنية.
وجدد روبلي التأكيد على أن الحكومة تؤمن بأن الحوار وحده هو الذي يمكن حل القضايا، مشيرا إلى أن الحكومة ستواصل تكثيف جهودها والعمل على معالجة جميع المخاوف الحالية..داعيا كافة فئات المجتمع إلى القيام بدورهم في تعزيز الأمن والاستقرار في البلاد وخاصة في العاصمة مقديشو.
 

الصومال

مقديشو

محمد حسين روبلي

الحكومة الصومالية

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