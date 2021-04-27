اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 27 أبريل 2021 10:37 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

رئيس مدينة ملوى فى المنيا يشارك عمال النظافة حفل إفطار جماعى

الثلاثاء، 27 أبريل 2021 09:36 م
رئيس مدينة ملوى فى المنيا يشارك عمال النظافة حفل إفطار جماعى جانب من الافطار
المنيا-حسن عبد الغفار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
شارك اللواء أحمد السايس، رئيس مركز ومدينة ملوى بالمنيا، عمال الهيئة العامة للنظافة والتجميل، حفل الإفطار الجماعي بمبنى ديوان الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوى، حيث قام العاملين بفرش الأرض والجلوس عليها لتناول وجبة الإفطار. 
 
وأكد رئيس المدينة، حرصه على تلبية الدعوة لحضور الإفطار الجماعي مع عمال النظافة بالوحدة المحلية، وذلك تقديرًا لدورهم الهام في نظافة شوارع مركز ومدينة ملوى، والمسئولية الكبيرة التي تقع على عاتقهم للنظافة والتجميل، ببذل المزيد من الجهد ورفع كفاءة منظومة النظافة.
 
 
 

شهر رمضان

ملوى

اخبار المنيا

محافظة المنيا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة