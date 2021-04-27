رئيس مدينة ملوى فى المنيا يشارك عمال النظافة حفل إفطار جماعى

المنيا-حسن عبد الغفار

شارك اللواء أحمد السايس، رئيس مركز ومدينة ملوى بالمنيا، عمال الهيئة العامة للنظافة والتجميل، حفل الإفطار الجماعي بمبنى ديوان الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوى، حيث قام العاملين بفرش الأرض والجلوس عليها لتناول وجبة الإفطار.

وأكد رئيس المدينة، حرصه على تلبية الدعوة لحضور الإفطار الجماعي مع عمال النظافة بالوحدة المحلية، وذلك تقديرًا لدورهم الهام في نظافة شوارع مركز ومدينة ملوى، والمسئولية الكبيرة التي تقع على عاتقهم للنظافة والتجميل، ببذل المزيد من الجهد ورفع كفاءة منظومة النظافة.