رئيس مدينة كلابشة: رفع المخلفات وشفط المياه المتراكمة استجابة لشكاوى الأهالى.. صور

أسوان – عبد الله صلاح

تابع العميد عبد الرحمن عامر، رئيس مدينة كلابشة بمحافظة أسوان، اليوم، الثلاثاء، أعمال النظافة ورفع المخلفات وشفط المياه المتراكمة وتأهيل منطقة عمارات المدينة بعد ورود شكاوى من الأهالى بالإهمال وانتشار القمامة بالمكان.



أعمال نظافة وتهذيب للأشجار

كما تفقد العميد عبد الرحمن عامر، مدرسة كلابشة الثانوية العامة للاطمئنان على سير الامتحانات واتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية لسلامة الطلاب من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وذلك خلال تأدية فترة الامتحانات.



رئيس مدينة كلابشة يتفقد سير الامتحانات بالمدرسة الثانوية

وأكد رئيس مدينة كلابشة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه هناك جولات يومية مفاجئة لعدد من المواقع بنطاق المدينة للاطمئنان على اتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، بجانب تلبية رغبات واحتياجات المواطنين وفقاً للإمكانيات المتاحة، بناءً على توجيهات اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان.



شفط المياه المتراكمة

وتضم مدينة كلابشة مشروع إسكان البيت الريفي الذى يعد تحفة معمارية علي الطراز النوبي القديم ويقع علي مساحة 90 أف متر مربع ويضم مشروع اسكان البيت الريفي بمدينة كلابشة 300 وحدة من وحدات المنازل الريفية، ومساحة المنزل 150 متر ومقسم الي نصفين 70 متر شقة و80 متر حوش سماوى.

وبدأ الحجز في مشروع إسكان البيت الريفي بمدينة كلابشة سنة 2006 وتم الانتهاء من مشروع إسكان البيت الريفي بمدينة كلابشة وتسليم العقود للحاجزين في سنة 2021، كما قدم العميد عبد الرحمن عامر رئيس الوحدة المحلية لمدينة كلابشة العديد من التسهيلات في الإجراءات.