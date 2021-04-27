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رئيس الوزراء: نستهدف زيادة النمو لـ7% خلال السنوات الثلاث المقبلة

الثلاثاء، 27 أبريل 2021 02:53 م
رئيس الوزراء: نستهدف زيادة النمو لـ7% خلال السنوات الثلاث المقبلة رئيس الوزراء
كتب سمير حسنى

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كشف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، عن ان الحكومة تستهدف من خلال الإصلاح الهيكلي زيادة نسب النمو إلى 7% خلال الثلاث سنوات المقبلة ، بحيث يكون نصيب قطاع الاتصالات 5 % على الأقل ، مع زيادة أيضا في قطاعى الصناعات التحويلية والزراعة.

وأضاف رئيس الوزراء خلال مؤتمر صحفى لاطلاق البرنامج الوطنى للإصلاحات الهيكلية، أن الحكومة ستركز خلال السنوات الثلاث المقبلة على قطاعات الصناعات التحويلية والتكنولوجيا والزراعة والاتصالات، مشيرا إلى أن مصر من الدول القليلة على تحقيق فائض أولى كنسبة من الناتج المحلى الاجمالى.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الاقتصاد المصري لا يعتمد على قطاع محدد بعينه ، وهو ما جعل الاقتصاد قادرا على الصمود في ظل جائحة كورونا.


رئيس الوزراء

الإصلاح الاقتصادي

مصطفى مدبولى

النمو الاقصادي

اليوم السابع بلس

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