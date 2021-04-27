رئيس الوزراء: نستهدف تنفيذ برنامج طموح للحماية المجتمعية ولن نفرض أعباء اجتماعية جديدة

كتب أحمد عرفة

قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، إن الحكومة تستهدف خلال الـ3 سنوات المقبلة، تنفيذ برنامج طموح للحماية المجتمعية وتطوير الأسر المصرية من خلال مبادرة حياة كريمة، التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، بهدف رفع مستوى أهالينا الموجودين فى الريف المصرى ويمثلون 58 % من سكان مصر.

وأضاف رئيس الوزراء، خلال مؤتمر صحفى: "نتبنى فى برنامجنا التركيز في كل مشروعاتنا على تحقيق انخفاض معدل الكربون والتلوث وتعزيز استخدام الطاقة والموارد الطبيعية لمصر والحافظ على التنوع البيولوجى".

وتابع الدكتور مصطفى مدبولى: "كل برامج الإصلاح الاقتصادى التى تنفذها الدولة تكون شديدة الصعوبة على المواطن"، موضحًا أن المواطن تحمل فى المرحلة الأولى من الإصلاح القتصادى أعباء كثيرة ولولا برامج الحماية الاجتماعية لما تمكنت الدولة من الصمود، موضحًا: لن نفرض أعباء اجتماعية جديدة.